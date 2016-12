MotoGP, Valentino: "Yamaha da prima fila"

foto SportMediaset Correlati Vale e Lorenzo, coppia d'assi a Sepang

14:24 - Forte del terzo tempo nella giornata conclusiva dei test MotoGP di Sepang Valentino Rossi si dice soddisfatto: "Sono veramente contento di questi tre giorni. Abbiamo lavorato duro e migliorato giorno per giorno. Oggi è stata l'uscita migliore: siamo a meno di un secondo dalla vetta e il mio giro veloce è buono. In teoria siamo da prima fila". Lorenzo aggiunge: "Mi sento forte, ma anche gli altri lo sono. Sarà una stagione interessante".

Il maiorchino aggiunge: "Penso che siano stati tre giorni positivi per noi. Abbiamo provato tanto e andiamo bene. Dobbiamo riconfermare queste prestazioni anche su altre piste, ma qui siamo stati in grado di migliorare ancora un po'. Ho fatto anche una simulazione questo pomeriggio, ed era la prima volta in carriera che la facevo a Sepang. Mi sento in forma mentalmente e fisicamente, e questo è buono".