Nadal: "Grandioso stare in campo"

foto SportMediaset Correlati Nadal, doppio bentornato 12:03 - Dopo la vittoria nel doppio, bis di Rafa Nadal nel singolare del torneo di Vina del Mar. Dopo quasi otto mesi di assenza dal circuito, lo spagnolo ha battuto in un'ora e 28 minuti l'argentino Federico Delbonis (6-3, 6-2). "Sono felice di essere tornato a giocare un singolare dopo tanto tempo - ha detto Nadal -. Ho bisogno di tempo per ritrovare il mio gioco ma fin qui la sensazione di stare in campo è grandiosa".

Per tornare al top della forma, il mancino di Manacor dovrà lavorare ancora molto sul campo, e lo sa bene. "Per ora la cosa più importante è giocare quanto più possibile e questa vittoria mi permette di giocare almeno altre due incontri fra singolare e doppio - ha spiegato -. Allenarsi è una cosa, giocare è un'altra e in un incontro vero non puoi controllare il tuo corpo come fai in allenamento".