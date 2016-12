Mondiali di sci, delude Innerhofer

- L'americanoai mondiali di sci in corso a Schladming. Con il tempo di 1'23''96il francese Gauthier, argento in 1'24''16 e il norvegese Aksel, bronzo in 1'24''18.in una gara in cui avevano ambizioni da podio: Cristof, già vincitore di due gare in coppa del mondo e campione del mondo della specialità, è arrivato solo

L'azzurro non nasconde la propria delusione, ma si dice fiducioso per il proseguo della rassegna iridata: '"A conti fatti, con questo tipo di neve, con questo tracciato e con questa visibilità,. L'importante era comunque cominciare: non vedevo l'ora e adesso. Alla vigilia mi sono sentito addosso un po' di pressione per il titolo che dovevo difendere e per le vittorie fatte in coppa del mondo, con tutti a dirmi che ero il più atteso.'':

Male anche gli altri italiani in gara su cui si riponevano speranza di medaglia: Matteo Marsaglia è 11.mo, Peter Fill 14.mo, Wernel Hell 19.mo mentre l'esordiente Siegmar Klotz 21.mo.

La classifica è stata modificata dall'esclusione dello svizzero Silvan Zurbriggen, a cui era stato attribuito l'11/o tempo, che è stato squalificato per irregolarità tecnica nell'altezza dello scarpone sullo sci.