MotoGP: Pedrosa beffa Lorenzo nei test a Sepang

si aggiudica il, con il giro veloce in 2:00.549. Il pilota Honda precede il connazionale della, per soli 19 millesimi. Entrambi già vicini al tempo della pole 2012 di 2:00.334 (Jorge). Ancora 3°(+0.254) che precede, 4°a +0.489. Seguonoche accusano distacchi importanti dai primi. Migliorano le9° (+1.561),10° (+1.830).

Apparentemente traquilla e interlocutoria, la seconda giornata di test malesi per la MotoGP passa necessariamente sotto la lente d'ingrandimento dell'analisi giro-per-giro. Con Pedrosa che si porta ancora una volta al comando del gruppone, ma non brilla come passo. Anzi, a parte il giro veloce firmato al 29° giro, la seconda parte dei 37 effettuati dal fantino spagnolo si attesta sul 2:02, con solo un paio di guizzi finali sul 2:01. E' quindi complessivamente migliore la giornata di Lorenzo, che piazza la zampata per il secondo posto al 6° giro; galoppando poi sul passo del 2:01 basso per buona parte dei 52 passaggi totali.

Situazione simile, ma con tempi leggermente più alti, per Marquez che trova la sua migliore prestazione al passaggio numero 20, prima di levarsi il casco al termine del 34°. Detto che le Honda sembrano già molto a posto e tocca a Pedrosa pagare il pegno dell'esperienza, ovvero lavorando a testa bassa sulle novità tecniche da testare. Per Marc invece è l'occasione di macinare chilometri e "prenderci la mano", come dimostrano le pieghe generose - con tanto di gomito a terra - e staccate con la ruota posteriore alzata di 10 centimetri da terra. Uno show in cui si inseriscono molto bene anche le Yamaha, con Lorenzo che disegna traiettorie affilate e misurate al millimetro e Rossi che procede nel suo "apprendistato-bis", per aggiornarsi sui nuovi parametri di setting e le tante variabili della M1. Il risultato è un quarto tempo, lontano poco meno di mezzo secondo dalla vetta, con un passo che migliora costantemente per tutti i 45 giri fatti. Attestandosi nel finale su un interassante 2:01 basso, ad un soffio dalla zona del 2:00.

Ed è la giornata della Yamaha anche per i "clienti", visto che la quinta piazza tocca a Crutchlow che si ferma a meno di 3 decimi da Valentino, non lontanissimo nemmeno come passo. Più alti i tempi di Bradl e Bautista che invece faticano a scendere sotto il muro del 2:02. Migliora invece l'apprendistato di Smith che si porta all'ottavo posto, tenendo dietro le Ducati ufficiali. Anche se nel box rosso i tempi sono in ripresa, con Hayden e Dovizioso (51 giri) che riescono a entrare entrambi nella top ten: nonostante il giro veloce sia oltre +1.5 dai migliori. Con il passo di Nicky che sembra non trovare continuità, probabilmente perché l'americano è impegnato a spuntare una lunga lista di pezzi da ri-provare. E' invece più lineare la prestazione di Dovizioso che segna confortanti miglioramenti nell'evoluzione cronometrica. Anche se ovviamente siamo ancora lontani un bel tot dai primi.

Appena fuori dalla top ten c'è il collaudatore Honda, Akiyoshi, mentre è 19° l'altro test-rider del marchio giapponese, Takahashi. E' proprio quest'ultimo nome che alcuni rumors darebbero in sella a una moto-laboratorio, su cui lo staff HRC starebbe lavorando per sviluppare la base da fornire ai clienti - al prezzo "base" di circa un milione di euro - nel 2014. Notizia, però, smentita dai vertici Honda, quindi da Nakamoto e Suppo, che avrebbero precisato che la moto (non sarà una RC213V) sarebbe ancora in fase di assemblaggio in azienda. Infine, nonostante i dolori alla spalla operata, Spies si piazza al 13° posto mentre Iannone è 15°. Il dinamico duo Pramac è però alle prese con una Desmosedici che fatica molto nei cambi di direzione, dimostrandosi all'occhio dello spettatore esterno meno reattiva e nettamente più lenta della concorrenza.