F1, Massa meglio di Webber nei test a Jerez

- Sono iniziati a Jerez, in Spagna, i test diche hanno inaugurato la stagione 2013. Dopo una mattinata lasciata agli outsider, le scuderie top sono tornate davanti a tutti. Al termine il più veloce è statocon la McLaren, che ha chiuso in 1'18"861, precedendo Mark Webber (Red Bull) e Romain Grosjean (Lotus). Sesto(Ferrari), staccato di 1"675. Solo 11 giri per Nico Rosberg, appiedato dalla sua Mercedes.

La sessione è stata interrotta due volte nelle prime ore a causa di altrettanti problemi accusati dalla McLaren MP4-28 di Button (guasto alla pompa della benzina) e da un principio d'incendio al posteriore della Mercedes W04 di Rosberg (guasto elettrico), che ha impedito al tedesco di tornare in pista nel pomeriggio.

Per quanto riguarda la ferrari, Massa ha portato al debutto la F138 completando 64 giri. Il lavoro svolto durante l’intera giornata è stato dedicato quasi esclusivamente all'acquisizione di dati sul comportamento della nuova vettura. "Se comparata a quella dello scorso anno, è un mondo completamente diverso. L'anno scorso facevo molta fatica a guidare, era difficile tenere la macchina in pista, mentre adesso la base di partenza è completamente diversa. E' più bilanciata, il feeling è buono con la trazione e la parte posteriore. C'è una differenza abissale. C'è molto da fare, è chiaro, ma non sono per nulla deluso, anche se il tempo di Button è incredibile", ha commentato il brasiliano.

I migliori tempi della prima giornata di test:

1 Button (McLaren) 1'18.861 37 giri

2 Webber (Red Bull) 1'19.709 +0.848 73 giri

3 Grosjean (Lotus) 1'19.796 +0.935 54 giri

4 di Resta (Force India) 1'20.343 +1.482 89 giri

5 Ricciardo (Toro Rosso) 1'20.401 +1.540 70 giri

6 Massa (Ferrari) 1'20.536 +1.675 64 giri

7 Hulkenberg (Sauber) 1'20.699 +1.838 79 giri

8 Rosberg (Mercedes) 1'20.846 +1.985 11 giri

9 Maldonado (Williams) 1'20.864 +2.003 84 giri

10 Vd Garde (Caterham) 1'21.915 +3.054 64 giri

11 Chilton (Marussia) 1'24.176 +5.315 29 giri