MotoGP, Rossi: "La Yamaha è la mia moto"

- "Sono bastati 10 giri per rendermi conto che questa è la mia moto".è soddisfatto della suadopo il primo giorno di test ufficiali del 2013 . Il Numero 46 si è gettato alle spalle i due anni deludenti con la Ducati, scendendo in pista tra i primi all'apertura della pit-lane e firmando 56 giri. Rossi però avverte : "Di certo quello che non mi aspettavo un Marquez così competitivo. Sapevo che sarebbe stato veloce, ma non così".

Prima giornata positiva per il Dottore: "Non potevo aspettarmi meglio. Mi sono divertito molto a guidare, è questa la cosa più importante. Prima si scendere in pista, ero il primo ad avere dei dubbi, non sapevo cosa aspettarmi. Credevo di poter essere piuttosto veloce ma non sapevo quanto. Invece mi sono trovato subito bene, un po' di merito forse l'ha avuto anche questa pista in cui sono sempre andato bene con la Yamaha. Adesso bisogna stare tranquilli". I due anni negativi con la Ducati sono ormai alle spalle: "E' stato un grande sollievo dopo due stagioni come quelle passate avevo molti punti interrogativi. Mi chiedevo: sono ancora un top rider? Riesco a ancora a guidare al limite? I distacchi fra me e gli avversari erano enormi".

Valentino ha già anche individuato i punti in cui questa M1 si può migliorare: "La moto è migliore rispetto al 2010, Yamaha fatto un bel lavoro anche senza di me. La cilindrata di 1000 cc è un grande vantaggio per il motore 4 cilindri in linea della M1, con l'800 abbiamo sempre patito in potenza ed erogazione. Poi l'anteriore ora trasmette ancora più confidenza, sia in frenata che in entrata, riesci a guidare come vuoi. Anche l'elettronica ha fatto passi avanti. Dobbiamo concentrarci sull'accelerazione, il punto dove perdiamo rispetto alla Honda. L'unica cosa leggermente peggiore rispetto al 2010 è che la moto in accelerazione pompa un po' di più, ma è un problema che sia Lorenzo che gli ingegneri conoscono già". Infine l'obiettivo di questi tre giorni malesi: "La cosa più importante non sarà la posizione in classifica alla fine di questi tre giorni, ma contenere il distacco dai primi".