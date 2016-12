foto SportMediaset

14:19

- Unda 20 milioni di sterline, oltre, per raggiungere la sua fidanzata: è l'ultimo regalo che si è fatto. Il pilota dellavive a Monaco, in Germania, mentresta a Los Angeles: la soluzione per vedersi più velocemente è il Bombardier CL-600, personalizzato con le iniziali G-LCDH (Lewis Carl Davidson Hamilton). Può arrivare ae ha un bar, diversi televisori e un divano letto.