Rasmussen shock: "Dopato per 12 anni"

Il ciclista danese ha ammesso durante una conferenza stampa trasmessa sulla tv nazionale di aver "", annunciando di aver iniziato a collaborare con le autorità antidoping. Per dodici anni lo scalatore ha fatto uso di

Rasmussen, 39 anni, era finito sulle prime pagine nel luglio del 2007, quando indossava la maglia gialla di leader del Tour de France e fu indotto dalla sua squadra, la Rabobank, a ritirarsi per alcuni sospetti su pratiche dopanti. In seguito il corridore venne squalificato per due anni dall'Uci.

Il ciclista danese ha ammesso di aver usato sostanze vietate, ma ha rifiutato per il momento di fare i nomi dei suoi complici, annunciando poi la decisione di lasciare l'agonismo e di aver cominciato a collaborare per "fare piazza pulita". Nel dettaglio il ciclista ha spiegato di aver preso accordi con le autorità antidoping danesi, olandesi e statunitensi e l'agenzia mondiale Wada per dare piena confessione e fare i nomi di altri corridori colpevoli, con il divieto però di fornire dettagli alla stampa.

"Ho mentito e truffato, ora mi sento sollevato di poter smettere di farlo - ha spiegato Rasmussen - e sono pronto ad accettare le eventuali sanzioni".