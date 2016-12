Nuoto, Laure Manaudou dice basta

foto SportMediaset 21:55 - "Giuro che smetto una volta per tutte la mia carriera sportiva". Con queste parole Laure Manaudou, ex campionessa olimpica e mondiale del nuoto francese, annuncia il ritiro definitivo dalle gare in un'intervista rilasciata al Grand Journal, il tg serale di Canal +. L'atleta transalpina, nota in Italia per la passata storia d'amore col nuotatore azzurro Luca Marin, ha rivelato inoltre di essere ancora incinta. - "". Con queste parole, ex campionessa olimpica e mondiale del nuoto francese, annuncia il ritiro definitivo dalle gare in un'intervista rilasciata al Grand Journal, il tg serale di Canal +. L'atleta transalpina, nota in Italia per la passata storia d'amore col nuotatore azzurro, ha rivelato inoltre di essere ancora incinta.

Per la Manaudou, classe '86, è il secondo ritiro dopo quello del 2009. La scorsa estate la campionessa francese aveva deciso di far retromarcia in vista delle Olimpiadi di Londra, durante le quali non ha ottenuto i risultati sperati. A novembre, in occasione dell'ultimo trionfo sui 50 metri dorso agli Europei di Chartres, aveva già preannunciato di volersi ritirare dalla scena. "Disputo qui una delle mie ultime gare perché voglio chiudere la mia carriera dopo gli Europei", aveva dichiarato al giornale locale "Le Courrier Picard".