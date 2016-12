Nba: pazza idea Jordan per festeggiare i 50 anni

foto SportMediaset

ha una pazza idea per la testa: festeggiare il 50.esimo compleanno tornando in campo con gli, la franchigia di cui è proprietario. La 'bomba', non smentita, è stata rilanciata da alcuni media locali del North Carolina e ne hanno parlato anche i telecronisti durante il match vinto dai Bobcats contro i Minnesota Timberwolves. Jordane pare che, come già accaduto spesso nelle ultime stagioni, si stia allenando con i suoi ragazzi: inoltre, fonti vicine all'ex mito dei Chicago Bulls degli anni '90, sostengono che MJ abbia espresso più volte il desiderio di festeggiare il suo 'cinquantenario' in campo, rivelato per la prima volta quando entrò a far parte della 'Hall of Fame'.