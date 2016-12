Australian Open, Djokovic fa poker

foto SportMediaset Correlati Nole, un "canguro" vincente 20:34 - Novak Djokovic comincia il 2013 col piede giusto. Il serbo ha vinto gli Australian Open per la terza volta consecutiva, la quarta in carriera, battendo in finale Andy Murray. Match combattuto per i primi due set, conclusi entrambi al tie break (6-7, 7-6), poi il numero uno del ranking ha cambiato marcia, è salito in cattedra e ha imposto il suo gioco, vincendo facilmente il terzo set 6-3 e il quarto 6-2. comincia il 2013 col piede giusto. Il serbo ha vinto glin per la terza volta consecutiva, la quarta in carriera, battendo in finale. Match combattuto per i primi due set, conclusi entrambi al tie break (), poi il numero uno del ranking ha cambiato marcia, è salito in cattedra e ha imposto il suo gioco, vincendo facilmente il terzo sete il quarto

Niente da fare per Murray, dunque, che l'anno scorso aveva sconfitto Djokovic nella finale dell'Us Open e nella semifinale del torneo olimpico. Alla distanza il serbo ha giocato con maggiore continuità, accelerando dopo il secondo set e mettendo il britannico all'angolo. La solita prova di forza per il numero uno del mondo, che conferma ancora una volta di essere il più forte. Per due set Andymostra grande solidità e tiene il ritmo poi, dopo i due tie break, Nole mette la freccia e inizia a colpire con maggior forza e profondità, mostrando il meglio del repertorio soprattutto sulla seconda di servizio di Murray, ancora troppo debole per competere con le ribattute di Djokovic. La stagione è appena iniziata, per il britannico ci saranno altre occasioni. Nole permettendo, ovviamente.