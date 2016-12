Carolina sul tetto d'Europa

ha vinto la, in corso a Zagabria. L'azzurra, campionessa del mondo in carica, era seconda dopo il programma corto preceduta dalla russa. Grazie a una magistrale prova nel 'libero' è riuscita a sopravanzare la russa e a vincere l'oro con 194,71 punti. La Kostner ha così vinto il suo quinto titolo continentale. Quarta l'altra azzurra

L'argento è andato alla sedicenne russa Adelina Sotnikova, che ha chiuso con 193,99 punti e ha preceduto la sua connazionale Elizaveta Tuktamysheva con 188,85.

Carolina ha messo sul ghiaccio un libero perfetto ed emozionante eseguito sulle note del 'Bolero' di Ravel le permette di scavalcare in classifica la russa. Carolina conquista 194.71 punti, punteggio record nelle sue undici apparizioni continentali. "E' il mio undicesimo Europeo, ma quello più difficile per me: è stata una gara davvero complicata", ha detto la Kostner subito dopo la gara.

Ai Mondiali, aggiunge con un filo di voce e l'emozione incalzante, "ora sarà molto difficile riconfermarsi. Io spero di divertirmi, di fare del mio meglio e di pattinare nel miglior modo possibile". Rabbia, determinazione - soprattutto dopo la caduta di venerdì che l'aveva costretta al momentaneo secondo posto in classifica - ma anche leggiadria, bellezza e grazia sono stati gli 'ingredienti' che hanno consentito alla fuoriclasse italiana di 'danzare' sul ghiaccio e di confermarsi la migliore d'Europa. E' la seconda volta che la bolzanina bissa l'oro continentale: era successo nel 2007-2008 e adesso nel 2012-2013.

E 'sorpasso' fotocopia anche tra gli uomini, con lo spagnolo Javier Fernandez, primo storico oro per il Paese nella disciplina, anche lui secondo al termine del corto, e che grazie ad una prova perfetta riesce a vincere l'oro con 274.87 punti scavalcando il francese Florent Amodio (250.53). Terzo il ceco Michal Brezina con 243.52 punti. Nelle retrovie gli azzurri Parkinson e Bacchini, eliminati al termine del programma corto con il 24/mo e il 29/mo punteggio.