Sci: Dominik Paris spettacolare a Kitzbuehel

- L'è ancora grande in discesa libera. Dopo la vittoria dia Wengen, sette giorni fa, è arrivato il successo di Dominik Paris a Kitzbuehel, in un altro tempio dello sci. Sulla mitica Streif il gigante azzurro, classe 1989, ha chiuso in 1:57.56 precedendo il canadaesee l'austriaco. Per Paris è la seconda vittoria della stagione e della carriera dopo il trionfo a Bormio. Innerhofer, partito col 46, ha chiuso 21.esimo.

Per l'Italia è il secondo successo in discesa libera a Kitzbuehel. Solo Ghedina era riuscito a vincere nel 1998. Bravissimo Paris, bravo Innerhofer. Il leader della squadra azzurra, in gara con il pettorale numero 46 perché penalizzato dopo la prove, è partito determinatissimo e dopo i primi due intermedi guidava con 15 centesimi di vantaggio, salvo poi commettere un errore e scivolare indietro. Senza quella penalizzazione sarebbe stata tutta un'altra cosa.

Spettacolare caduta per Peter Fill che ha impattatto contro le reti di protezioni ed è letteralmente decollato compiendo un "giro della morte". Un grande spavento, tanta paura, ma per fortuna solo una grande botta per l'italiano che ha subito tranquillizzato i tanti spettatori. Dodicesimo Werner Hell a 1"25 davanti al compagno Klotz. Bene anche Marsaglia, 25.esimo. Il norvegese Svindal, in corsa per la Coppa del mondo generale, ha ottenuto un decimo posto.

PARIS: "ERA UN SOGNO FIN DA BAMBINO"

Raggiante come un bambino. Vincere a Kitz per Dominik Paris è un sogno che si avvera: "Ho attaccato dall'inizio alla fine, sempre al massimo perché non puoi fare diversamente sulla Streif. Ancora non ci posso credere. E' un sogno che si realizza, è quello che sognavo fin da bambino".