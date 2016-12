Sci, Innerhofer solo 3° a Kitzbuehel e con polemica

foto SportMediaset 18:25 - Nemmeno la rabbia per la punizione di giovedì ha impedito a Christof Innerhofer di salire sul podio del supergigante di Coppa del Mondo a Kitzbuehel. L'azzurro ha chiuso al 3° posto con il tempo di 1'14"88 la gara vinta dal norvegese Aksel Lund Svindal in 1'14"48 davanti all'austrtiaco Matthias Mayer, secondo in 1'14"61 e al primo podio in carriera. Svindal guadagna punti preziosi a Marcel Hirscher nella corsa alla classifica generale.

Innerhofer al traguardo del supergigante se l'è presa con i giudici Fis che secondo lui l'hanno penalizzato ingiustamente non dandogli ordini precisi su quello che doveva fare: "Devono vergognarsi". Per l'Italia c'è un bel 7° tempo di Peter Fill in 1'15"46 e, al momento, il 16° di Werner Heel in 1'15"89. Ha invece rischiato grosso Matteo Marsaglia, n.1 dei supergigantisti azzurri, che ha molto pericolosamente inforcato una porta nel difficile passaggio della Hausbergkante, ma è riuscito a non cadere.