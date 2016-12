All-Star Game Nba: nuova delusione per Gallinari

foto SportMediaset 17:11 - E' ancora rinviato il sogno di Danilo Gallinari di prender parte all'All-Star Game. Nonostante le ultime ottime prestazioni, l'azzurro è stato escluso dalle riserve selezionate dalla Nba per l'appuntamento di Houston del 20 febbraio. Altre esclusioni eccellenti riguardano Pierce (per la Eastern Conference), Nowitzki, Crawford e Curry (a Ovest). Ci sono Parker e Duncan di San Antonio, prima chiamata per il beniamino di casa James Harden. - E' ancora rinviato il sogno didi prender parte all'. Nonostante le ultime ottime prestazioni, l'azzurro è stato escluso dalle riserve selezionate dallaper l'appuntamento di Houston del 20 febbraio. Altre esclusioni eccellenti riguardano(per la Eastern Conference),(a Ovest). Ci sono Parker e Duncan di San Antonio, prima chiamata per il beniamino di casa

Ecco il quadro delle riserve:

EST - Jrue Holiday (Philadelphia), Paul George (Indiana), Chris Bosh (Miami), Tyson Chandler (New York), Kyrie Irving (Cleveland), Joakim Noah (Chicago) e Luol Deng (Chicago);

OVEST - James Harden (Houston), LaMarcus Aldridge (Portland), David Lee (Golden State), Zach Randolph (Memphis), Tony Parker (San Antonio), Tim Duncan (San Antonio) e Russell Westbrook (Oklahoma City). I quintetti titolari, scelti dai tifosi, comprendono Rondo (Boston Celtics), Wade (Miami Heat), Anthony (New York Knicks), James (Miami Heat), Garnett (Boston Celtics) per la Eastern Conference; Paul (Los Angeles Clippers), Bryant (Los Angeles Lakers), Durant (Oklahoma City Thunder), Griffin (Los Angeles Clippers), Howard (Los Angeles Lakers) per la Western Conference. All'appello mancano solo gli allenatori delle due squadre, che verranno comunicati dopo il 3 febbraio.