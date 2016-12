Tennis: Errani-Vinci, altro trionfo in doppio

- Sono state le più forti e lo hanno dimostrato fino alla fine.hanno cominciato con il botto la stagione 2013 vincendo gli. Le azzurre, numero uno al mondo di doppio, hanno battuto la coppia australiana formata dalla giovanissima Ashleigh Barty (16 anni appena) e Casey Dell'Acqua. Alla Rod Laver Arena il match si è chiuso in tre set: 6-2, 3-6, 6-2. Per loro si tratta della prima vittoria a Melbourne.

Per la coppia Errani-Vinci è il terzo titolo in un torneo dello Slam dopo Roland Garros e Us Open nel 2012.

Sembrava un gara a senso unico con le azzurre avanti di un set e di un break. Poi la reazione delle due australiane che hanno infilato un parziale di 6 giochi a uno (63 1-0 con break). A quel punto è di nuovo venuta fuori la coppia azzurra: due break consecutivi nel sesto game e nell'ottavo game e 62 finale. Una bella rivincita, visto che lo scorso anno Sara e Roberta si erano arrese proprio in finale a Svetlana Kuznetsova e Vera Zvonareva.

LE IMMAGINI DEL SUCCESSO