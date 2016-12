Tutto facile per il serbo, che ha travolto Ferrer in tre set

foto SportMediaset Correlati Bolelli-Fognini, ko il doppio azzurro 15:58 - Novak Djokovic si è rivelato troppo forte per David Ferrer agli Australian Open. Come da pronostico, il serbo ha travolto lo spagnolo in tre set in semifinale, qualificandosi facilmente per l'ultimo atto del torneo di Melbourne. Match senza storia fin dai primi scambi e secco il punteggio a favore del numero uno del mondo: 6-2, 6-2, 6-1. Nole incontrerà in finale il vincente tra Andy Murray e Roger Federer. troppo forte peragli. Come da pronostico, il serbo ha travolto lo spagnolo in tre set in semifinale, qualificandosi facilmente per l'ultimo atto del torneo di Melbourne. Match senza storia fin dai primi scambi e secco il punteggio a favore del numero uno del mondo: 6-2, 6-2, 6-1.incontrerà in finale il vincente tra

FUORI LA SHARAPOVA, LI IN FINALE

Victoria Azarenka e Na Li si sono qualificate per la finale femminile dell'Australian Open, prima prova stagionale del Grande Slam di tennis. La bielorussa, numero 1 del mondo, come da pronostico ha sconfitto in semifinale la rivelazione del torneo, la statunitense Sloane Stephens, che aveva battuto Serena Williams, per 6-1, 6-4. Nell'altra semifinale la cinese Li, sesta testa di serie, ha eliminato laSharapova, numero 2 del seeding, 6-2 6-2.



Se quindi la biellorussa si conferma nel torneo in cui ha trionfato la scorsa edizione, non si può dire lo stesso per Maria Sharapova: data per molti come favorita dopo l'eliminazione di Serena Williams, la russa non è riuscita a tenere testa alla cinese che ha prevalso nettamente in due set. Con questa sconfitta inoltre perde ogni possibilità di riprendersi il trono del tennis femminile che resta una questione tra Vika Azarenka e Serena Williams.