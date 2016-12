Tennis: Errani e Vinci in finale

foto SportMediaset Correlati Errani-Vinci, smacco alle Williams 14:42 - Dopo aver eliminato le sorelle Williams nei quarti, Sara Errani e Roberta Vinci volano in finale degli Open d'Australia dopo aver battuto in due set (6-2, 6-4) le russe Ekaterina Makarova e Elena Vesnina. Le azzurre si sono imposte in un'ora e 17 minuti di gioco. Nel tabellone singolare maschile, invece, Roger Federer supera il francese Tsonga in cinque set (7-6, 4-6, 7-6, 3-6, 6-3) e si qualifica per la semifinale contro Murray. - Dopo aver eliminato le sorellenei quarti,volano in finale degli Open d'Australia dopo aver battuto in due set (6-2, 6-4) le russe. Le azzurre si sono imposte in un'ora e 17 minuti di gioco. Nel tabellone singolare maschile, invece,supera il francesein cinque set (7-6, 4-6, 7-6, 3-6, 6-3) e si qualifica per la semifinale contro

Buone notizie per l'Italia anche nel doppio maschile, dove hanno raggiunto le semifinali Simone Bolelli e Fabio Fognini battendo i colombiani Juan Sebastian Cabal e Robert Farah 1-6, 6-4, 6-3. Non ce la fa, invece, Daniele Bracciali che, in coppia con il ceco Lukas Dlouhy, incassa la sconfitta degli americani Bob e Mike Bryan (6-3, 7-5). Tornando alle donne, ma questa volta al torneo di singolo, va registrato il ko di Serena Williams che, vittima di un infortunio di gioco, ha dovuto cedere il passo alla diciannovenne statunitense Sloane Stephens (3-6, 7-5; 6-4). In semifinale, la Stephens troverà la bielorussa Victoria Azarenka, che a Melbourne ha battuto la russa Svetlana Kuznetsova 7-5 6-1. La Williams ha accusato un dolore alla schiena nel secondo set e ha lasciato il campo per sottoporsi a cure mediche. Favorita della vigilia, la campionessa ha spaccato una racchetta per la delusione all'inizio del set decisivo e, mentre la sua rabbia sembrava ridonarle la forza di affrontare il servizio della Stephen, l'avversaria ha tirato fuori una grande maturità e l'ha presa in contropiede. La Stephens ha infine avuto la meglio, battendo nella gara finale la numero uno mondiale.