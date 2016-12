Open d'Australia: finito il sogno di Seppi

foto SportMediaset Correlati Australian Open: L'incredibile Djoko 23:15 - Si ferma agli ottavi di finale l'avventura di Andreas Seppi agli Open d'Australia. Il 28enne tennista altoatesino, testa di serie numero 21, è stato battuto dal francese Jeremy Chardy 5-7 6-3 6-2 6-2, dopo due ore e 42' di gioco. Nel turno precedente Chardy, n. 36 mondiale, aveva eliminato a sorpresa l'argentino del Potro (n. 10). Grazie agli ottavi raggiunti nel primo torneo del Grande Slam dell'anno, Seppi entrerà comunque nella Top 20. - Si ferma agli ottavi di finale l'avventura diagli Open d'Australia. Il 28enne tennista altoatesino, testa di serie numero 21, è stato battuto dal francese, dopo due ore e 42' di gioco. Nel turno precedente Chardy, n. 36 mondiale, aveva eliminato a sorpresa l'argentino(n. 10). Grazie agli ottavi raggiunti nel primo torneo del Grande Slam dell'anno, Seppi entrerà comunque nella Top 20.

Seppi era l'unico azzurro ancora in gara agli Australian Open, che si giocano sui campi in cemento di Melbourne. Nel terzo turno era stata eliminata, sabato, Roberta Vinci, mentre gli altri nove (cinque uomini e quattro donne) erano usciti di scena all'esordio. , che si giocano sui campi in cemento di Melbourne. Nel terzo turno era stata eliminata, sabato,, mentre gli altri nove (cinque uomini e quattro donne) erano usciti di scena all'esordio. Il 'maratoneta' altoatesino ha pagato probabilmente la fatica accumulata nelle tre ore e 38 minuti di battaglia, due giorni fa, contro il 24enne croato Marin Cilic (sorta di 'antipasto' della sfida Italia-Croazia di Coppa Davis, in programma a Torino dall'1 al 3 febbraio). Dopo essersi aggiudicato il primo set 7-5 (era andato sul 2-0, poi il break decisivo sul 5-5), ha lasciato che il francese prevalesse nettamente nel secondo e nel terzo. Sul 2-1 nel quarto set, l'unica occasione per Seppi di allungare la sfida: ha avuto una palla break, che però è finita sul nastro. Chardy ha giocato un ottimo match, segnalandosi in particolare per l'ottimo servizio e il diritto potente. Agli Open d'Australia, giunti all'ottava giornata, Seppi ha comunque eguagliato il suo miglior risultato in tornei dello Slam, gli ottavi al Roland Garros nel 2012, quando cedette al serbo Novak Djokovic, n. 1, dopo aver vinto i primi due set. Era dal 1996 che un italiano - allora era stato Renzo Furlan - non arrivava agli ottavi a Melbourne; mentre i quarti erano stati raggiunti per l'ultima volta da Cristiano Caratti nel 1991.

NESSUNA SORPRESA NEGLI OTTAVI Nessuna sorpresa per i big negli ottavi. Roger Federer ha conquistato il suo trentacinquesimo quarto di finale consecutivo negli Slam, battendo 6-4, 7-6, 6-2 il canadese Milos Raonic. Ora lo attende il francese Jo-Wilfried Tsonga, che ha battuto 6-4, 3-6, 6-3, 6-2 il connazionale Gasquet. Andy Murray ha eliminato Simon con il punteggio di 6-3 6-1 6-3: lo scozzese avanza senza aver perso un set e al prossimo turno se la vedrà con Chardy. Nel tabellone femminile non si arresta il ciclone Serena Williams: l'americana ha schiacciato la russa Kirilenko in 57 minuti 6-2 6-0. Anche la Azarenka raggiunge facilmente i quarti: la numero 1 del tennis mondiale ha liquidato la russa Vesnina con un doppio 6-1. Vanno avanti anche l'americana Stephens (6-1 2-5 7-5 alla serba Jovanovski) e la russa Kuznetsova (6-2 2-6 7-5 alla danese Wozniacki).