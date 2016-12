Nba, LeBron entra nell'elite del basket americano

Oltre James e Bryant, soloci erano riusciti prima di compiere 30 anni. Ma c'è di più: nella gara contro i Warriors James supera anche quota, diventanto l'unico giocatore in attività, assieme a Bryant e Kevin Garnett, con almeno 20mila punti e 5mila assist. Il successo in casa di Golden State consente a Miami di restare in testa alla Eastern Conference.

Un canestro a 3 secondi dalla fine del supplementare regala ai Bulls la vittoria 107-105 in casa dei Raptors. L'ala britannica mette a referto 19 punti, ma il miglior realizzatore di Chicago è Carlos Boozer con 36 punti (season high). Marco Belinelli gioca 35 minuti e realizza 10 punti (2 su 9 dal campo, 0 su 3 da 3): salta il derby italiano con Andrea Bargnani, ancora fuori per infortunio.

Si ferma contro i Thunder la striscia vincente dei Nuggets di Danilo Gallinari. Oklahoma vince 117-97 sulle ali di un Russell Westbrook incontenibile nel primo quarto: il play dei Thunder realizza metà dei suoi 32 punti nei primi 12 minuti di gioco, Kevin Durant e Kevin Martin ne aggiungono 20 a testa. Gallinari chiude la sua gara con 11 punti (3 su 10 dal campo, 1 su 5 da 3): i Nuggets cadono dopo sei vittorie di fila.

Gli altri risultati: Magic-Pacers 97-86, Hawks-Nets 109-95, Celtics-Hornets 78-90, Mavericks-Rockets 105-100, Spurs-Grizzlies 103-82, Kings-Wizards 95-94, Trail Blazers-Cavaliers 88-93.