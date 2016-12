La Ferrari si svela l'1 febbraio

- "La nuova vettura per il 2013 sarà presentata a Maranello il, tra le 10:30 e le 11", così Stefanorompe gli indugi e indica la data in cui verrà tolto il velo alla nuova monoposto. "Due team separati lavoreranno sulle due macchine in vista della stagione 2013 e delle nuove norme per il 2014", ha aggiunto il Direttore della Gestione Sportiva della rossa.è il nuovo arrivo che si dedicherà al simulatore.

La Ferrari ha annunciato che la presentazione avverrà a Maranello, dopo che il lancio della F2012 era stato fatto online a causa della nevicate che avevano colpito l'Emilia Romagna. Alonso e Massa prenderanno parte, come già in precedenza comunicato, ai test di Jerez in programma tra il 5 e l'8 febbraio. La Rossa anticipa così di due giorni la presentazione della nuova Red Bull.

"Nel 2014 ci sará un cambiamento molto complesso che riguarderá tutte le aree dell'azienda - ha continuato Stefano Domenicali -. Il bilanciamento che dovremo trovare non sarà semplice tra gli sforzi x il 2013 e il progetto 2014. Bisognerà rispettare tempistiche precise per far partire il nuovo progetto in modo corretto. Ci sono infatti due gruppi di lavoro da ribilanciare durante questa stagione. L'auspicio è mantenere il massimo equilibrio per lottare nel mondiale di quest'anno. Rispetto agli altri siamo poi gli unici a produrre tutto in casa! Motore, cambio e telaio: sarà molto difficile ma anche una grande sfida. Il turbo è uno di queste sfide, ma innanzi tutto dobbiamo vincere. La galleria del vento della Toyota? Lavoreremo lì per tutta la stagione, nessuna preoccupazione anche se non è a Maranello. Questa estate la nostra sará pronta comuque".

"Massa? Il periodo più difficile della sua carriera è passato. Nella sua seconda parte di stagione abbiamo visto il pilota che sappiamo. Non vedo problemi per quest'anno. Con Montezemolo lo abbiamo sempre detto, un dream team è qualcosa di straordinario se gestito bene e se le cose funzionano. In questo momento non è il nostro obiettivo, dobbiamo massimizzare l'equilibrio della squadra, bisogna essere molto prudenti. La Red Bull? Credo abbia vinto abbastanza! Non dimentichiamoci che per vincere hanno impiegato tantissimo tempo e questo conferma la complessità della F1. L'approccio protettivo su di loro? Rappresenta un bell'investimento in F1 e in un momento di crisi... Hamilton? Certo che sarà un rivale, devono fare un gran lavoro per essere tra i primi, ma anche noi! Dobbiamo partire molto competitivi, per evitare i problemi di inizio stagione dell'anno scorso e di quello precedente. Io sono sempre sotto pressione, non è un problema. Non vogliamo essere più secondi come negli ultimi tre anni, la mia gente lo sa bene. Le sconfitte fanno crescere. Dobbiamo fare uno sforzo ulteriore a livello di simulatore ed è per questo che è arrivato De La Rosa. Bianchi resta con noi, nella Accademy. Pedro è un valore aggiunto, scelta della squadra e fattore positivo che abbia un buon rapporto con Fernando e Felipe".

"La nuova macchina? Stravolgimenti nessuno, affinamenti semmai. Bisognerà massimizzare l'effetto scarichi e dal punto di vista visivo non mi aspetto di vederli da nessuno. Alonso? Ci ha stupito ogni anno, la sua forza è quella di garantire le sue qualitá, noi dobbiamo parlare poco e dargli una macchina che possa frustare per far vedere il suo killer instict! Abbiamo dovuto migliorare la metodologia e non solo la creativitá del settore aerodinamico. Alonso e Montezemolo hanno chiesto una macchina estrema, ai limiti del regolamento? Non mi aspetto dei buonismi nei nostri confronti per tanti motivi.. Dobbiamo essere estremi ma nei limiti del regolamento. Si parla di millimetri e millesimi, senza rischiare di non essere a norma. Il bello della F1 è proprio essere in quella zona in cui sfrutti tutto quello che puoi sfruttare. Non ci sono piloti italiani, è vero, nonostante il campione GP2 dell'anno scorso sia italiano: ma non è questione di passaporti, ma di talento vero che ultimamente non sta emergendo. Nei prossimi anni questa curva tornerá a salire, certi investimenti richiedono tempo. Noi ci siamo impegnati con la federazione italiana per investire sui giovani, ma hanno 14, 16 anni. L'assenza di test certo non aiuta. Il panorama è complesso. Avremo gomme nuove quindi attenzione alle sorprese, non considero nessuno fuori dai giochi. Alle polemiche che sicuramente ci saranno risponderemo in pista non a parole. Io dalla mia parte devo sempre essere il più razionale possibile, non fai questo lavoro se vuoi avere una vita facile..".