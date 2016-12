Dovizioso punta l'obiettivo: "Due anni per vincere"

12:24 - Ancora poche settimane e poi Andrea Dovizioso potrà capire cosa lo aspetta nel suo primo anno sulla Ducati. Il forlivese, comunque, è tranquillo. "Sono molto determinato a lavorare per diminuire il gap che c'è. Credo si possa far bene, ci sono tutti i presupposti. Il progetto è a lungo termine, due anni, non bisogna pensare alla prima gara...", ha detto. Sostituire Rossi non è un problema: "Non è così pesante, anzi, perché non hanno avuto risultati".