Doping, Lance Armstrong ha confessato

- Nell'intervista conOprah Winfreyha ammesso di aver fatto uso di sostanze proibite per vincere i 7Lo riportano i media americani (Usa Today e Ap) perché l'intervista andrà in onda giovedì e venerdì sul canale OWN., presentando l'evento alla Cbs, ha confermato la confessione di Armstrong "ma non fino al punto che mi sarei aspettata". Il faccia a faccia è stato registrato nella casa del texano a Austin.

Armstrong, che lunedì si è scusato con i membri della sua fondazione Livestrong, finora aveva sempre categoricamente smentito di aver fatto uso di doping. "Lascio ad altri giudicare se era pentito - ha spiegato ancora Oprah - ma era serio e per lui l'intera intervista è stata difficile". La star televisiva americana ha inoltre rivelato di aver deciso di mandare in onda il colloquio in due puntate, giovedì e venerdì, anziché in una (il giovedì) come previsto inizialmente: "Impossibile tagliarla in 90 minuti".

ORA PENSA DEPORRE CONTRO VIP CICLISMO

Dopo aver ammesso di aver fatto uso di sostanze proibite per vincere le Grande Boucle, Lance starebbe pensando di testimoniare contro alcune influenti personalità del ciclismo che sapevano del doping e probabilmente lo avevano agevolato. Le testimonianze servirebbero ad Armstrong per mitigare il bando a vita dagli sport olimpici, dice il New York Times. Armstrong starebbe parlando con il Dipartimento della Giustizia per una possibile testimonianza in azioni legali contro proprietari di squadre: tra queste il banchiere Thom Weisel e altri esponenti del team sponsorizzato dall'Us Postal Service a partire dagli anni Novanta.