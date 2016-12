Ciclismo, Armstrong pensa alla confessione

foto SportMediaset 12:22 - Lance Armstrong ha intenzione di vuotare il sacco, almeno stando alle indiscrezioni riportare dal New York Times. Il sette volte vincitore del Tour de France, infatti, sta valutando l’ipotesi di ammettere l'uso di sostanze dopanti durante la sua carriera. Il texano è stato radiato per il ricorso sistematico a pratiche e sostanze illecite. Con questa confessione Lance punterebbe all'annullamento della squalifica a vita. ha intenzione di vuotare il sacco, almeno stando alle indiscrezioni riportare dalIl sette volte vincitore del, infatti, sta valutando l’ipotesi di ammettere l'uso di sostanze dopanti durante la sua carriera. Il texano è stato radiato per il ricorso sistematico a pratiche e sostanze illecite. Con questa confessione Lance punterebbe all'annullamento della squalifica a vita.

Il suo legale, Tim Herman, smentisce, ma Armstrong, sempre secondo il 'NY Times', ci starebbe pensando anche per non creare ulteriori danni alla Livestrong Foundation, la Fondazione creata dall'ex ciclista dopo che nel 1997 riusci' a sconfiggere il cancro e impegnata da 15 anni nella lotta contro la malattia. Se confessasse potrebbe anche avere uno sconto di pena, ma ciò gli causerebbe probabilmente ulteriori problemi con le cause civili che ha in corso con alcuni suoi ex sponsor. Ma troppo forte sarebbe la voglia di tornare in qualche modo all'agonismo sportivo, e quindi anche di confessare.