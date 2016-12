Nba, a Gallinari non bastano i 12 punti

- Due le gare giocate nella notte Nba. Seconda sconfitta casalinga della stagione per i, superati 101-97 daichiude conmentre i migliori, con 16 punti, sono Ty Lawson e Kosta Koufos. Per i Twolves, senza Ricky Rubio e costretti a rinunciare alla stella Kevin Love per un guaio al dito, sono determinanti i punti delle guardie Barea e Shved, 17 ciascuno, e Ridnour, 14.

In una gara sempre in equilibrio, sono determinanti due bombe in fila di Barea e Ridnour per scappare sul 97-91 con meno di due minuti sul cronometro.

Al Madison Square i New York Knicks battono 100-83 i San Antonio Spurs e chiudono la striscia di sette successi dei neroargento. Decisivo un parziale di 15-2, con due triple dello specialista Novak, a cavallo degli ultimi due quarti che permettono ai padroni di casa di volare sul +20 e chiudere la pratica. Sugli scudi Carmelo Anthony, 23 punti, e JR Smith, 20. Negli Spurs il migliore è Gary Neal, 12.