Rugby: è' scoppiata l'Italrugby mania

foto SportMediaset 17:36 - In campo le vittorie di prestigio continuano a latitare, ma sugli spalti l'Italia del rugby stravince. Lo dimostra il record di pubblico stabilito in occasione degli incontri disputati nel 2012 dagli azzurri di Brunel. In totale 251.944 spettatori nelle partite, cinque, giocate a Roma contro Inghilterra e Scozia al Sei Nazioni e nei test-match dell'Olimpico con Nuova Zelanda, di Firenze con Australia e di Brescia con Tonga: una media di 50.388.

Una cifra che non ha precedenti nella storia del rugby italiano e che non tiene conto dei biglietti venduti, ma non utilizzati in occasione di Italia-Inghilterra dello scorso febbraio, quando la nevicata su Roma impedì a moltissimi tifosi di raggiungere lo stadio. E nel 2013 potrebbe andare ancora meglio. Quando manca poco più di un mese al calcio d'inizio del 14° Sei Nazioni con l'Italia al via, i biglietti già staccati complessivamente per le tre gare interne con Francia, Galles e Irlanda hanno superato quota centomila.