La Zuzulova strega Semmering

La Zuzulova ha chiuso la gara in 1'37''29, l'austriaca Kathrin Zettel in 1'37''38 e Tina Maze in 1'37''48. Piccolo segnale di ripresa per le azzurre, con atlete che ultimamente partono con pettorali alti e spesso fuori dal gruppo delle migliori. In classifica finale ci sono Irene Curtoni 8/a con il pettorale 18 in 1'39''21, Chiara Costazza 13/a, in 1'39''90 con il pettorale 40, Manuela Moelgg 14/a in 1'39''94 con pettorale 19 e Michela Azzola 19/a in 1'40''26 con pettorale 38.



Grazie ai punti conquistati con il terzo posto nello speciale di Semmering, Tina Maze ha chiude il 2102 in testa alla classifica generale con un record assoluto di 1.059 punti. Questo significa che, su 16 gare disputate sinora sulle 36 in calendario, ha ottenuto un punteggio medio per gara di più di 66 punti. La prossima tappa di Coppa del Mondo, uomini e donne, è per l'1 gennaio a Monaco di Baviera con uno slalom parallelo.

LA CLASSIFICA DELLO SLALOM DI SEMMERING