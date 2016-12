Basket: Siena riparte col botto, Maccabi al tappeto

- Lanon ha paura di volare e, nel primo turno delle, batte in casa ilper 79-69. La squadra di Banchi, unica italiana reduce dalla regular season, chiude il primo tempo sul +9 (44-35) e nella ripresa allunga con uno stratosferico(18 punti con 3/4 nelle triple). Per la Mens Sana prova molto solida per Brown (16) e Moss (13). Agli israeliani non bastano i 18 punti di

Siena è più tonica sin dalla palla a due, ma - come nella sfida di qualche settimana fa sempre al Palaestra - subisce molto la vena di Shawn James, che crea problemi sotto i tabelloni. La Montepaschi non si distrae e trova il primo allungo sul 27-20. Il Maccabi ricuce a fatica (29-29 con uno sprazzo di Logan) ma nel finale di secondo quarto perde contatto. Una tripla di Ress, a metà del terzo quarto, consegna a Siena il massimo vantaggio (53-39), prima del 12-3 ospite che sembra riaprire i conti. Ma Janning e ancora Ress, con un paio di triple in momenti diversi della partita, permettono alla Montepaschi di rifugiarsi in un vantaggio rassicurante fino alla sirena. Per la Mens Sana molto bene anche Kangur (11 punti) e Carraretto. Al Maccabi, un po' confusionario in attacco, mancano i punti pesanti di Hickman e Logan.