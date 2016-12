F1, un GP in Thailandia dal 2015

- Neldovrebbe ospitare una nuova gara. Si tratta del GP dia Bangkok. ''Inizialmente i nostri piani prevedevano un GP dal 2014 - ha detto il sottosegretario allo Sport, Kanokphand Chulakasem - , ora invece ci siamo concentrati sul 2015 e crediamo di farcela''. Lo slittamento è dovuto al fatto che nel 2014 sono già previste due nuove corse, a Sochi e in New Jersey, e non c'è quindi spazio per altre novità.

Michael de Santiesteban, portavoce del co-proprietario della Red Bull Chalerm Yoovidhya (di nazionalità thailandese), secondo il quale i colloqui con Bernie Ecclestone per portare la F1 in Thailandia ''sono andati bene, ed è probabile che Bangkok possa ospitare un Gran Premio, per fare posto al quale ne verrà tolto uno che attualmente fa parte del calendario''.