Schwazer: chiesti 4 anni di stop

foto SportMediaset 10:53 - Quattro anni di squalifica per Alex Schwazer, ovvero il massimo della pena, per uso di epo: è questa la richiesta al Tribunale nazionale antidoping del capo della procura del Coni, Ettore Torri, per l'azzurro trovato positivo a un controllo a sorpresa del 30 luglio scorso alla vigilia delle Olimpiadi di Londra. A Schwazer vengono contestati anche il possesso di testosterone e anomalie riscontrate nei valori del Passaporto Biologico. - Quattro anni di squalifica per, ovvero il massimo della pena,: è questa la richiesta al Tribunale nazionale antidoping del capo della procura del Coni, Ettore Torri, per l'azzurro trovato positivo a un controllo a sorpresa del 30 luglio scorso alla vigilia delle Olimpiadi di Londra. A Schwazer vengono contestati anche il possesso di testosterone e anomalie riscontrate nei valori del Passaporto Biologico.

Nella nota diffusa dal Coni, si legge che Schwazer è stato deferito al Tribunale Nazionale Antidoping "per la responsabilità in ordine alle seguenti violazioni: art. 2.1. del Codice Wada in virtù della positività per presenza di Eritropoietina ricombinante al controllo disposto dalla WADA in data 30 luglio 2012 a Racines, art. 2.2. del Codice WADA in relazione alle anomalie riscontrate nei valori del Passaporto Biologico, art. 2.6. del Codice WADA per acquisto e possesso di sostanze dopanti (Eritropoietina e Testosterone) e l'art. 3.2. delle Norme Sportive Antidoping per essersi avvalso della consulenza / prestazione professionale di un soggetto inibito dall'ordinamento sportivo (il dottor Michele Ferrari, ndr), con richiesta di squalifica per 4 anni".