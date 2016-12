Moto, arriva la licenza a punti

Nel suo comunicato, la Dorna dice che "Esiste la necessità di affrontare il problema di piloti che vengono costantemente avvertiti o penalizzati per aver messo in pericolo altri piloti o per aver commesso commettere altri reati gravi". Per risolvere il problema è stato quindi approvato un nuovo sistema di penalizzazione: "La Direzione di Gara -prosegue il comunicato - può sanzionare un pilota con un numero di punti di penalità tra uno e dieci. I punti saranno sommati durante la stagione e quando si raggiungono determinate soglie saranno applicate automaticamente alcune penalità".

Queste le soglie. Quattro punti: perdita di posizioni in griglia. Sette punti: partenza dalla pit-lane nella gara successiva. Dieci punti: squalifica dall'evento successivo. Una volta raggiunti i dieci punti, il punteggio viene azzerato.