Basket, Fiamme Gialle nella sede di Siena

foto SportMediaset 21:28 - La Guardia di Finanza di Siena ha dato esecuzione a provvedimenti di perquisizione connessi all'operazione 'Time Out' circa possibili frodi fiscali poste in essere dalla Mens Sana Basket, tramite altre società ad essa collegata, finalizzate al pagamento in nero di emolumenti, su conti esteri, a noti campioni della società sportiva. Le attività di perquisizione sono state eseguite in Siena, Roma, Milano e Rimini.

Le perquisizioni, spiega la Guardia di Finanza, ha impegnato "tutti i militari del comando provinciale" di Siena. Alcune delle perquisizioni, tra cui quella nella sede del club campione d'Italia di basket negli ultimi sei anni, sono ancora in corso. L'inchiesta è condotta dal pm Antonino Nastasi.