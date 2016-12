Nba: Anthony frantuma i Lakers

foto SportMediaset

11:03

- La stagionedeidi D'Antoni non decolla e contro iarriva la quarta sconfitta consecutiva. La franchigia di Los Angeles si è arresa in casa per 116-107, devastati dall'ennesima prova sopra le righe di, autore di 30 punti, prima dell'uscita per infortunio. Ai Lakers, privi di Pau Gasol e Steve Nash, 31 punti per l'infinito, in un match sempre a senso unico. Per New York miglior record da vent'anni.