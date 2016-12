Nuoto, 4x100 uomini d'argento in vasca corta

foto SportMediaset 20:44 - Giornata di apertura dei Mondiali di nuoto in vasca corta a Istanbul e prima medaglia per la spedizione azzurra. L'Italia ha vinto infatti la medaglia d'argento nella staffetta 4x100 sl uomini, composta da Luca Dotto, Marco Orsi, Michele Santucci e Filippo Magnini, con il tempo di 3'07"07. Medaglia d'oro agli Stati Uniti (3'06"40), bronzo all'Australia (3'07"27). Federica Pellegrini sesta nella staffetta 4x200 sl donne vinta anche qui dagli Usa. - Giornata di apertura deia Istanbul e prima medaglia per la spedizione azzurra. L'Italia ha vinto infatti la medaglia d'argento nella staffettacomposta da Luca Dotto, Marco Orsi, Michele Santucci e Filippo Magnini, con il tempo di 3'07"07. Medaglia d'oro agli Stati Uniti (3'06"40), bronzo all'Australia (3'07"27).nella staffetta 4x200 sl donne vinta anche qui dagli Usa.

Al suo ritorno in vasca dopo il flop alle Olimpiadi di Londra, la Pellegrini non riesce a condurre sul podio la staffetta azzurra 4x200 stile libero. L'olimpionica veneta, ultima frazionista, perde incisività ed eleganza nelle bracciate conclusive, non evitando così il sesto posto in 7'46"01 alla staffetta azzurra composta anche da Alice Mizzau, Alice Nesti e Diletta Carli. Oro per gli Stati Uniti (Romani, Chenault, Vreeland e Schmitt) in 7'39"25, argento per la Russia (Popova, Sokolova, Belyakina e Yuskova) in 7'42"77, bronzo per la Cina (Qiu, Pang, Guo e Tang) in 7'43"26.