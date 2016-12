"Stoner mi odia per quel sorpasso a Laguna Seca"

foto SportMediaset Correlati Sic, Coriano ha il suo monumento 13:07 - "Stoner mi odia perché l'ho battuto a Laguna Seca nel 2008". Valentino Rossi non ha peli sulla lingua parlando del rivale, che ha dato l'addio alla MotoGP, in un'intervista a 'Dainese Legends'. "Stoner iniziò a odiarmi solo perché in quell'occasione perse. Da quel momento in poi non è riuscito a far altro che parlare riferendosi al passato e a questa gara, perché a quel tempo non era abbastanza uomo per capire che aveva semplicemente perso". - "mi odia perché l'ho battuto anel 2008".non ha peli sulla lingua parlando del rivale, che ha dato l'addio alla MotoGP, in un'intervista a 'Dainese Legends'. "Stoner iniziò a odiarmi solo perché in quell'occasione perse. Da quel momento in poi non è riuscito a far altro che parlare riferendosi al passato e a questa gara, perché a quel tempo non era abbastanza uomo per capire che aveva semplicemente perso".

Le critiche toccano anche il suo mondo più in generale: "Negli ultimi anni questo sport è diventato troppo serio, e con lui anche i piloti. In passato c'era più coraggio, ma ora sembra più una questione di serietà e atletismo. Tutti seguono diete e si allenano moltissimo, senza avere una vita normale. Credo sia anche importante divertirsi!".



Ma l'emozione è rimasta sempre la stessa. "C'è un sacco di adrenalina prima della gara, ma è una bella sensazione - ha detto ancora Valentino, pronto a una nuova avventura in Yamaha - Una volta che la gara inizia ti trovi completamente in un'altra dimensione. Il tuo livello di concentrazione sale vertiginosamente e fai quello che devi: tutto diventa all'improvviso cristallino. Il sapore della vittoria poi è qualcosa di speciale, una cosa diversa da tutte le altre. E' come una droga. E' la ragione principale per cui corro. Sfortunatamente dura 3 o 4 ore, il giorno dopo hai già bisogno di un'altra. Non smette mai".