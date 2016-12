Nfl, tragedia a Dallas: muore Brown dei Cowboys

foto SportMediaset 11:50 - Tragedia in Nfl, la lega professionistica del football americano. Un giocatore di 25 anni dei Dallas Cowboys, Jerry Brown, ha perso la vita dopo uno schianto automobilistico. Alla guida della vettura c'era un suo compagno, Josh Brent, poi arrestato dalla polizia in stato di ubriachezza. Il 24enne defensive-tackle è stato accusato di omicidio colposo. Erano le 2 di venerdì mattina quando l'auto, ad alta velocità, ha sbandato ed è uscita di strada. - Tragedia in, la lega professionistica del football americano. Un giocatore di 25 anni dei, ha perso la vita dopo uno schianto automobilistico. Alla guida della vettura c'era un suo compagno,, poi arrestato dalla polizia in stato di ubriachezza. Il 24enne defensive-tackle è stato accusato di. Erano le 2 di venerdì mattina quando l'auto, ad alta velocità, ha sbandato ed è uscita di strada.

Brent è stato titolare per 5 volte su 12 partite giocate dai Cowboys, mentre Brown in questa stagione non era ancora stato utilizzato. E' la seconda volta che il giocatore dei Cowboys viene denunciato per guida in stato di ebbrezza (la prima nel 2009) e ora per lui c'è la prospettiva del carcere. Dallas deve giocare in serata a Cincinnati e per ora non ci sono cambiamenti al riguardo.