Nba, Belinelli da sogno contro i Knicks

foto SportMediaset 12:02 - Ancora una gara da incorniciare per Marco Belinelli. Luol Deng realizza gli stessi punti della guardia ex Bologna. - Ancora una gara da incorniciare per Dopo i 16 punti rifilati a Detroit , l'azzurro ne mette a referto altri 22 nella vittoria dei suoi Chicago Bulls conto i New York Knicks 93-85. Beli, che per la quarta volta è partito nel quintetto titolare, ha giocato 45 minuti e ha chiuso con un assist, quattro rimbalzi e un canestro sulla sirena. In casa Bulls solorealizza gli stessi punti della guardia ex Bologna.

Per quanto rigaurda le altre partite, Atlanta, squadra sorpresa del raggruppamento, batte Memphis (93-83) conquistando il nono successo negli ultimi dieci match. San Antonio approfitta della battuta d'arresto dei Grizzlies per salire al vertice della Conference ovest grazie alla larga vittoria contro Charlotte (132-102). Battaglia di tiratori nel derby tutto texano tra Dallas e Houston. Per i Mavs OJ Mayo, contro James Harden dei Rockets. La spunta Mayo, autore di 40 punti, e così Dallas supera Houston (109-116), nonostante i 39 punti di Harden.