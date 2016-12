Rossi batte Alonso... su Twitter

, Alonso dà tre giri di pista alla Ferrari, Button ha la meglio su Hamilton, anche se di poco. Classifica di fine anno dei più seguiti su. In cima alla lista, nonostante due anni nella parte in ombra della scena, c'è Valentino: 1 milione 489mila followers. Una cifra che dice che, se anche non sta vincendo da un po', la maggioranza continua ad amarlo. Molto più del campione del mondo e futuro compagno di team Jorge Lorenzo a quota 651mila. Per nulla scontata è la proporzione

Lo spagnolo, che tiene costantemente aggiornati i suoi fan con foto e dettagli sulla sua vita agonistica e non, si piazza alle spalle di Rossi con 1 milione e 375mila seguaci. Il suo team, con tifosi in tutto il mondo ne ha meno di 400mila. Si consolano a Maranello pensando che comunque McLaren, Red Bull e Mercedes sono costrette ad inseguire. Con i Tori preticamente doppiatti dal cavallino, per dire che vincere tre titoli di seguito non basta.

Mentre Lewis Hamilton ha un motivo in più per cambiare tuta. Nel cuore degli inglesi ha da sempre più spazio Jenson Button. Non importa che il talento sia diverso. L'attitudine di Jenson ad essere trasparente, meno schermato dell'altro, alla gente piace di più. Ma a Lewis poco importa, visto che il nuovo compagno di squadra Rosberg ha un milione di followers in meno.