foto SportMediaset

17:01

- E' arrivata la sanzione.dopo la positività alla cocaina ad un controllo antidoping effettuato a settembre in Francia. Il 41enne fantino dovrà scontare la pena comminata dalle autorità ippiche francesi estesa a livello internazionale. Dettori non potrà competere fino al 19 maggio 2013. Il jockey salterà anche la, la più ricca corsa del mondo, in programma a fine marzo.