foto SportMediaset

11:19

- Serata amara per Belinelli: i suoi Bulls sono stati sconfitti da Indiana per 80-76. L'azzurro, per la prima volta nel quintetto titolare e impiegato per 24 minuti, finisce a referto con soli 6 punti all'attivo, 3 rimbalzi e 1 assist. Grande protagonista, tra i padroni di casa, è Paul George, autore di 34 punti. Ennesima sconfitta per i Lakers, ko 105-107 contro Houston. Cade anche Miami nonostante i 26 punti di LeBron James: vince Washington.