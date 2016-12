Nadal pronto al rientro: "Non potrò vincere subito"

- Il countdown per tornare in campo è partito, masa che all'inizio non potrà aspettarsi grandi risultati. "Bisogna essere realisti, non posso certo pensare di vincere subito. I risultati dei primi tornei mi interessano relativamente. Punto a essere al top tra Monte Carlo e Roland Garros. Ora è importante aver ritrovato la sensazione di potermi allenare sul campo da tennis e di poter tornare alle competizioni", ha detto lo spagnolo.

"Lavorare solo in palestra senza conoscere la data del mio rientro è stata durissima. Tra le ipotesi c'era anche quella delli"operazione, ma i medici hanno preferito non rischiare", ha aggiunto.

Il suo ritorno dopo il problema alle ginocchia che lo ha tenuto fermo da fine giugno a Wimbledon, è fissato ad Abu Dhabi dove dal 27 al 29 dicembre giocherà in un torneo di esibizione. Poi Doha e quindi gli Australian Open.

Nadal spera di poter dare il suo contributo anche in Coppa Davis: "Se il capitano mi convocherà e le ginocchia me lo consentiranno, la giocherò". Forse anche per questo sono bastati 90' per vendere tutti i biglietti per assistere al match tra Canada e Spagna in programma dall'1 al 3 febbraio prossimi al Doug Mitchell Thunderbird Sports Centre di Vancouver.