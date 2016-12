Nba, vendetta Magic su Howard

Glihanno sbancato lo Staples Center andando a vincere 113-103 sul campo deidell'illustre ex Dwight Howard. I Lakers hanno pagato a caro prezzo proprio il pessimo rendimento di Howard dalla lunetta. Il centro, che ha chiuso con 21 punti e 15 rimbalzi, non è andato oltre un eloquente 9/21 ai liberi. Nell'altro incontro della notte, ihanno superato 106-99 i

I Knicks, trascinati da Carmelo Anthony e con un record di 12-4, hanno capitalizzato anche i 23 punti di Ray Felton e i 15 (con 13 rimbalzi) di Tyson Chandler. I Suns si sono arresi nonostante i 18 punti di Marcin Gortat e i 17 di Shannon Brown.

Tornando a Los Angeles, Houston ha piazzato un mortifero 40-26 nel quarto periodo ribaltando la situazione con i 30 punti di Arron Afflalo, i 23 (con 12 rimbalzi) di Glen Davis e i 19 (con 13 assist) di Jameer Nelson. I Magic hanno commesso sistematicamente fallo sul lungo, tenuto in campo dal coach Mike D'Antoni, senza pagare dazio nella fase cruciale del match. Nel momento chiave dell'incontro, infatti, Howard ha fallito 10 liberi su 18, favorendo la rimonta dei suoi ex compagni, lasciati in estate dopo una lunghissima telenovela di mercato. I californiani, ancora lontani dal modello di squadra che D'Antoni vorrebbe plasmare, sono finiti ko nonostante i 34 punti e i 7 rimbalzi del solito Kobe Bryant.