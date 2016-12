Alonso: "Io tra i grandi della F1"

La Ferrari, dunque, ha cambiato non solo la vita professionale di Alonso, ma ha anche contribuito a farlo crescere come uomo. La bandiera a scacchi del Brasile ha chiuso la stagione, e Fernando è già concentrato sulla prossima sfida. "Di certo voglio vincere il titolo e sicuramente affronterò i prossimi tre anni con la stessa fiducia di questa stagione", ha detto lo spagnolo.



"L'anno prossimo cercheremo di migliorare la macchina, cercando di partire più avanti sula griglia evitando cosìdi rischiare incidenti - ha proseguito il pilota della Ferrari -. Speriamo anche di avere un po' più di fortuna. Credo che come strategia, pit-stop, partenze, affidabilita' sia stato un anno perfetto". "Il finale in Brasile? Era giusto fare chiarezza soprattutto nel rispetto dei tifosi", ha poi aggiunto, riferendosi al sorpasso di Vettel con le presunte bandiere gialle nell'ultima gara dell'anno.



Per Alonso, comunque, l'aspirazione non è quella di avere più titoli in bacheca, ma di essere considerato come uno dei più grandi piloti di sempre. "Non ho i titoli di Fangio e Schumacher - ha concluso - Mi considero, però, uno dei grandi della Formula 1, non contano solo titoli, ma anche stagioni come queste".