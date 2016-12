A Dovizioso il "Sic Supermoto Day"

foto SportMediaset

19:55

- In attesa della ripresa della MotoGP,si è aggiudicato il primo round della sfida con. A Latina il forlivese ha vinto la gara del "Sic Supermoto Day", manifestazione benefica per la Fondazione Simoncelli. Il neo pilota Ducati, in coppia con lo specialista del motard Mauno Hermunen, ha dominato i 58 giri della corsa. Terzo Valentino Rossi con van den Bosch, ottavocon Adrien Chareyre.