Sci, Marsaglia sbanca Beaver Creek

- Dopo il successo di Innerhofer in discesa, gli azzurri della velocità hanno concesso subito il bis. A Beaver Creek, infatti, Matteo Marsaglia ha vinto i supergigante, suo primo successo della carriera in Coppa del mondo. Il 27enne romano alla fine ha preceduto sul podio, con il tempo di 1'14"68, il norvegese Aksel Lund Svindal, secondo in 1'14"95, e l'austriaco Hannes Reichelt, terzo in 1'15"38. Per l'Italia anche il 5° posto di Werner Heel.

Christof Innerhofer, con una gara mozzafiato in cui è stato al comando sino all'ultimo intermedio, ha pagato un errore finendo largo nella parte finale e chiudendo in 1.16.23 fuori dalla "top ten". Peter Fill, che a sua volta stava andando molto bene, è uscito per salto di una porta.

"Sapevo che avrei dovuto giocare tutte le mie carte nella parte alta e in quella finale della pista. Non sempre è facile fare quello che si ha in mente, ma oggi ci sono riuscito e sono felicissimo - ha commentato Marsaglia - . Mi sono reso conto che avrei potuto fare un buon risultato appena tagliato il traguardo, perché avevo visto Reichelt ed avere 7 decimi su di lui significava aver fatto una bella gara. Poi Innerhofer me ne ha data ulteriore conferma e quando poi è arrivato Svindal alle mie spalle ho capito che la giornata si metteva al bello".

La gara ha vissuto anche momenti di paura per la brutta caduta di Max Franz, che è stato trasferito in elicottero in ospedale a Vail per accertamenti. Il 23enne sciatore austriaco, partito con il pettorale numero 10, poco dopo il primo intermedio ha inforcato un paletto e, cadendo sulla neve ghiacciata della "Birds of Prey", ha sbattuto con il casco e la spalla sinistra. Franz, che ha continuato a scivolare verso valle apparentemente privo di sensi, ha poi dato cenni di vita, pur con grande sforzo.

LA CLASSIFICA DEL SUPERGIGANTE DI BEAVER CREEK

DISCESA DONNE: VINCE ANCORA LA VONN

La seconda discesa di Coppa del mondo di Lake Louise è stata vinta, secondo le attese e nonostante un gravissimo errore, da Lindsey Vonn in 1'52"90. La statunitense ha cosi bissato il successo di venerdì. E' la sua 55.a vittoria in carriera per la Vonn, che eguaglia così la svizzera Vreni Schneider. Le resta ormai da battere solo il record assoluto della austriaca Anne Marie Moser Proell con 62 successi. L'americana ha preceduto ancora la connazionale Stacey Cook in 1'53"42 e la svizzera Maria Kaufmann-Abderhalden in '53"52. La Vonn ha così vinto per la 28.a volta in discesa, di queste ben 11 a Lake Louise, dove ha vinto due volte anche in supergigante. L'americana, classe 1984, ha quattro coppe del mondo all'attivo, vincendo in tutte le discipline, oltre ad una sfilza di medaglie olimpiche e mondiali. Con questi due successi si avvicina alla slovena Tina Maze che guida la classifica generale di coppa. La migliore azzurra, pur con un grave errore, è stata in questa discesa la bresciana Daniela Merighetti con un bel 5° posto in 1'53"72.