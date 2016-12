Tennis, Milano incorona Maria e Ana

- Troppo forti Maria Sharapova e Ana Ivanovic per, torneo esibizione di tennis andato in scena in un Forum di Milano esaurito, è stata comunque un successo. Alla fine la coppia russo-serba ha vinto i due match di singolare: 7-6 della Ivanovic sulla Vinci, 6-2 della Sharapova sulla Errani. Le azzurre, invece, si sono consolate vincendo il doppio con il punteggio di 6-4.

LA VINCI CEDE ALLA IVANOVIC AL TIE-BREAK

Solo al tie break Ana Ivanovic ha avuto la meglio su Roberta Vinci nel primo dei tre match. ''Mannaggia, non ce l'ho fatta'', si è rammaricata Vinci, che ha creato non pochi problemi a Ivanovic in un match (da un set, finito 7-6) in cui entrambe hanno sfoggiato tanti sorrisi e qualche scambio ad alta intensità, soprattutto in un lunghissimo sesto game. Invano la serba ha tentato anche un colpo sotto le gambe nel game che ha preceduto il tie break, scatenando comunque gli applausi del pubblico. ''Non ho giocato molto in questo mese - ha detto Ivanovic - ma è andata bene''.

SHARAPOVA FACILE CON LA ERRANI

Colpi di classe e una buona dose di ironia: è stata Maria Sharapova a infiammare il pubblico, domando senza problemi Sara Errani nel secondo match, e onorando l'esibizione con qualche trovata divertente. Come quando ha dato "il cinque" a una giudice di linea che le aveva assegnato il punto giudicando fuori un colpo di Errani molto vicino alla riga. Oppure quando si è voltata fingendosi irritata verso gli spalti, da dove uno spettatore aveva rotto il silenzio urlando un "forza Sara". Non è bastato l'apporto del pubblico per l'azzurra, che si è sbloccata solo al terzo game e alla fine ha perso 6-2 il match al meglio di un set.

ALLE AZZURRE IL DOPPIO

Dopo le sconfitte nei rispettivi singolari, Sara Errani e Roberta Vinci hanno superato 6-4 Ana Ivanovic e Maria Sharapova nel doppio in cui la russa si è confermata protagonista assoluta della serata, la più a proprio. Sharapova ha piazzato i suoi colpi di classe e potenza e ha messo in scena diversi siparietti con i giudici, in particolare nello scambio del 5-4 per le avversarie. Mani nei capelli, la russa ha finto di invocare l'occhio di falco, che non è previsto questa volta. Poi si è sciolta in un sorriso, godendosi l'applauso del pubblico che ha apprezzato anche i colpi della Ivanovic e alla fine ha festeggiato le azzurre, che nel doppio non volevano proprio sfigurare.