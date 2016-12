Sci: Innerhofer stupisce tutti a Beaver Creek

DISCESA DONNE: VINCE LA VONN

Lindsey Vonn ha vinto la discesa libera di Lake Louise con il crono di 1'52"61. La statunitense, tornata in pista dopo qualche giorno in ospedale, ha preceduto la giovane compagna di squadra Stacey Cook per 1"73 e l'accoppiata formata dalla tedesca Maria Riesch e dall'atleta del Liechtenstein Tina Weirather per 1"74. Per l'Italia settimo posto di Daniela Merighetti a soli 16 centesimi dal podio. La gara è stata interrotta più volte a causa della scarsa visibilità.

è ottavo a 0"93. L'Italia, prima di oggi, aveva ottenuto sulla pista 'Birds of Prey' una sola vittoria di specialità, risalente al 1997-1998 con Kristian Ghedina. Erano quattro anni che un azzurro non vinceva in discesa, da Bormio 2008: allora la gioia arrivò sempre da Innerhofer. Il primo acuto stagione dell'altoatesino permette all'Italia di toccare quota 163 successi nella Coppa del mondo maschile. Innerhofer raggiunge quota quattro vittorie in carriera, arrivate in tre differenti discipline. Irraggiungibile in cima alla classifica complessiva rimane Alberto Tomba, arrivato a 50 successi (35 in slalom e 15 in gigante)."Ancora non ci credo anche se negli ultimi giorni, prova dopo prova, sentivo che stavo andando bene - racconta un felicissimo- Sapevo che avrei dovuto sciare in scioltezza ma rischiando senza paura. E soprattutto divertendomi. Ed è proprio andata così. Questo successo lo dedico soprattutto ai medici ed ai fisioterapisti che in questi duri mesi mi hanno avuto tra le mani. Mi sembrava di non riuscire a venirne fuori ma poi ce l'ho fatta. Sono anche contento per questo bellissimo risultato complessivo. Siamo una bella squadra, ci aiutiamo e ci stimoliamo a vicenda"