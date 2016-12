Formula 1, "Vettel, caso chiuso"

- Il sorpasso dinell'ultimo GP in Brasile, che da alcune immagini era sembrato irregolare , è un caso chiuso. E' la stessaa dirlo, in una nota ufficiale: "E' statoun episodio che avrebbe potuto lasciare un'ombra agli occhi di tutti gli appassionati di Formula 1. La Fia ha inviato la risposta in merito all'episodio: ne prendiamo atto e consideriamo conclusa la questione".

La casa di Maranello ha spiegato che "la richiesta è stata dettata dall'esigenza di fare luce su circostanze emerse su Internet soltanto nei giorni successivi alla conclusione della gara e non dalla volontà di minare la legittimità del risultato sportivo. Decine di migliaia sono state le richieste ricevute in tal senso provenienti da tutto il mondo".

"Era nostro dovere chiedere un chiarimento alla Fia, visto tutto quello che stava circolando su internet. Non avevamo assolutamente l'intenzione di sminuire i meriti di chi ha vinto il titolo. Crediamo che Alonso meritasse il Mondiale dopo aver disputato la miglior stagione come pilota. A Fernando darei 10, alla Ferrari 7 visto che non abbiamo vinto il titolo. Abbiamo lavorato molto, ma ci è mancata la fortuna. Sono stati decisivi i punti persi in Giappone. Da lunedì cominciano a lavorare a Maranello per una monoposto migliore, la Ferrari non si arrende mai. Siamo stati i migliori per decisioni e strategia", ha aggiunto il team principal Stefano Domenicali.

IL COMUNICATO UFFICIALE DELLA FIA

Il sorpasso di Sebastian Vettel ad Interlagos ''è stato regolare'' e quindi il terzo titolo mondiale vinto domenica scorsa dal tedesco della Red Bull del tutto legittimo. La Federazione internazionale dell'auto in un comunicato ha ufficializzato la posizione anticipata da un suo portavoce. La Fia ha spiega che in settimana la Ferrari ''con spirito di trasparenza e buona volontà'' aveva chiesto ''un chiarimento'' sul sorpasso di Vettel ai danni del francese Jean Eric Vergne (Toro Rosso), al quarto dei 71 giri della corsa. Fernando Alonso aveva concluso al secondo posto la gara dietro Jenson Button (McLaren) e per il ferrarista questo aveva significato il secondo posto nel mondiale, a tre punti da Vettel. La Fia ''con il medesimo intento costruttivo, ha risposto alla Scuderia Ferrari che quel sorpasso non è contrario ai regolamenti e che non c'era alcuna infrazione su cui indagare''. Motivo per cui la manovra non è stata trasmessa, dai commissari sportivi, alla direzione della corsa. La polemica era stata alimentata da alcune immagini video piuttosto confuse (anche a causa della pioggia), raccolte dalla telecamera a bordo della vettura di Vettel. Il sospetto - smontato dalla Fia - era che il doppiaggio di Vergne fosse avvenuto in regime di bandiere gialle, quando i sorpassi sono vietati.

RED BULL: "LA FIA CHIUDE IL CASO VETTEL? NESSUNA SORPRESA

"Siamo felici, ma non sorpresi". La Red Bull accoglie così la chiusura ufficiale del caso legato al sorpasso che Sebastian Vettel. "Siamo felici ma non sorpresi che la Fia abbia confermato che non c'è nessun caso in relazione al GP del Brasile - si legge sul sito della Red Bull - . Siamo estremamente orgogliosi dell'incredibile risultato di Sebastian e del terzo storico titolo, che fa di lui il più giovane tri-campione del mondo".