Valentino Rossi torna a sfidare Biaggi

e Valentino Rossi si sono voluti regalare un'ultima sfida. Il romano e il pesarese, infatti, saranno le due prime stelle del, gara benefica per la Fondazione Simoncelli in programma domenica a Latina, che metterà di fronte piloti della velocità, del motocross e della supermoto. Si gareggerà a coppie, con Rossi in squadra con Thierry van den Bosch e Biaggi con Adrien Chareyre. La battaglia è assicurata.

Si correrà con mezzi da Supermotard e tutto l'incasso, eccetto le spese organizzative, sarà devoluto all'onlus dedicata allo sfortunato pilota di Coriano. Sabato si apriranno i cancelli del circuito "Il Sagittario" con una giornata intensa e ricca di spettacoli, con Loris Capirossi, che si cimenterà in esibizioni di drifting, e assieme a lui anche Graziano Rossi. Ovviamente presente nei due giorni anche la famiglia Simoncelli al completo per consegnare al vincitore il trofeo Sic. Per l'occasione sarà a Latina anche il capotecnico del compianto campione di Coriano, Aligi Deganello.

Il programma agonistico vedrà inoltre prove libere e qualifiche per All Stars e Super Riders con tutti i piloti pronti a darsi battaglia gia' da queste prime fasi, oltre all'attesa sessione autografi che vedrà a disposizione tutti i big della All Stars. La domenica warm-up e gare dalle 9 per i due gruppi: All Stars con i big del motociclismo e Super Riders con tutti gli altri con le varie fasi che ci permetteranno di conoscere i protagonisti assoluti di questa prima edizione del "Sic Supermoto Day".

Oltre a Rossi e Biaggi, saranno in gara anche Andrea Dovizioso, Mattia Pasini, Michele Pirro, Simone Corsi, Michel Fabrizio, Danilo Petrucci, Karel Abraham, più i migliori specialisti della supermoto.