F1, clamoroso:la Red Bull su Alonso

La Red Bull, sempre per voce del padrone al Salzburger Nachrichten, non sembra comunque intenzionata a farsi scappare tanto facilmente il talento tedesco anche se "è il più giovane dei tre (Alonso e Hamilton gli altri due, ndr), e sicuramente esiste la possibilità di un ulteriore sviluppo. Forse è vicino al suo apice in termini di velocità, ma con più esperienza può certamente tenere sempre meglio". Forse il ciclo Vettel-Red Bull è destinato a finire nel giro di una stagione, la prossima.

Due galli in un pollaio forse sarebbero troppi anche per il team di Maranello. E allora Alonso potrebbe sì accettare l'eventuale proposta della lattine volanti, che sicuramente sarà economicamente e tecnicamente vantaggiosa. I soldi austriaci e il genio di Adrian Newey potrebbero convincere lo spagnolo. Per ora è ancora un'ipotesi, sia chiaro, ma c'è la possibilità che lo scambio diventi realtà.

Sta di fatto che il diretto interessato, Sebastian Vettel, conferma che non ha intenzione di cambiare squadra. ''Ho un contratto fino alla fine del 2014 come sapete meglio di me. Sono molto contento di quello che abbiamo realizzato fino ad ora e non credo che questa storia sia ancora finita. Sono molto felice ed estremamente concentrato per dare il massimo anche nei prossimi anni. Al momento non vedo alcun elemento per pensare ad un'altra squadra o a qualcosa d'altro. Sono estremamente felice nel posto in cui sono e ciò che abbiamo realizzato è incredibile'', ha detto il fresco tre volte campione del mondo.